За полгода горячая линия фонда «Защитники Отечества» приняла почти 110 тысяч звонков

Горячая линия фонда «Защитники Отечества» за шесть месяцев работы, начиная с февраля 2024 года, получила около 110 тысяч звонков. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Несколько десятков операторов непрерывно фиксируют запросы участников СВО и их родных, при этом почти 90% звонков принимают в течение 30 секунд. Ежедневно на горячую линию поступает от 700 до 900 звонков. Меньше всего обращений приходится на выходные дни.

Наиболее распространенные темы обращений: поиск родственников, заключение контракта и условия, выплаты, льготы, получение ветеранского удостоверения.

На горячую линию могут обратиться:

уволенные с военной службы ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО;

защитники Донбасса, участники боевых действий в составе воинских формирований ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года;

семьи вышеперечисленных лиц, если те погибли при выполнении боевых задач, умерли после увольнения со службы от увечий или заболеваний, полученных в ходе СВО.

Напомним, с февраля этого года в рамках горячей линии Минобороны РФ на номере 117 (добавочный – 1) начала работать линия фонда «Защитники Отечества», где можно получить консультацию и помощь. Контактные телефоны региональных филиалов работают в обычном режиме.

По-прежнему можно получить помощь лично. Филиалы фонда открыты во всех 89 субъектах Российской Федерации. Телефонные номера и адреса филиалов фонда можно узнать у операторов федеральной горячей линии.

Фото: Фонд «Защитники Отечества»

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