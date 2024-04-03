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В Татарстане заработала горячая линия для ветеранов СВО
В Татарстане начала работу горячая линия для ветеранов СВО и их семей, сообщает пресс-служба фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».
«В рамках горячей линии Минобороны РФ на номере 117 (добавочный – 1) начала работать линия фонда "Защитники Отечества"», – говорится в сообщении.
Уточняется, что на горячую линию могут обратиться:
- уволенные с военной службы ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО;
- защитники Донбасса, участники боевых действий в составе воинских формирований ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года;
- семьи вышеперечисленных лиц, если те погибли при выполнении боевых задач, умерли после увольнения со службы от увечий или заболеваний, полученных в ходе СВО.
Обратиться за помощью можно и лично в татарстанский филиал фонда «Защитники Отечества» по адресу: Казань, ул. Ямашева,1.
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