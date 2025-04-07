За поджог квартиры и пожар, в котором пострадала молодая пара, арестовали челнинку

Набережночелнинский горсуд отправил в СИЗО 32-летнюю Чулпан Зиннатову. Ее обвиняют в поджоге квартиры в доме №6 на Шишкинском бульваре.

Напомним, пожар произошел 3 апреля в однокомнатной квартире на втором этаже многогэтажки. Во время пожара пострадали молодые люди: 20-летний парень и 22-летняя девушка. Не дожидаясь приезда пожарных, в панике они выпрыгнули из окна квартиры на третьем этаже.

Позже стало известно, что 20-летний молодой человек находится в состоянии средней степени тяжести в отделении травматологии. Девушка в тяжелом состоянии в реанимации.

Чулпан Зиннатова призналась в содеянном и написала явку с повинной. Сумма причиненного ею ущерба составила миллион рублей.

Как выяснил «Татар-информ», в день пожара Зиннатова оказалась запертой в квартире собственным мужем. По предварительным данным, женщина была пьяна и подожгла входную дверь и вещи с целью привлечь внимание супруга и добиться освобождения. После того как муж вывел Зиннатову из охваченного огнем жилища, они оставили дверь открытой, что привело к задымлению подъезда. Это обстоятельство затруднило эвакуацию молодых людей, проживавших этажом выше, и вынудило их спасаться через окно.

На судебном заседании Зиннатова выражала раскаяние, со слезами повторяя, что не предвидела столь серьезных последствий. Она заверила присутствующих в своей готовности компенсировать нанесенный ущерб.

Сегодня в суде после заслушивания всех участников процесса было принято решение заключить жительницу Челнов под стражу до 3 июня.