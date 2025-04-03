news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 3 апреля 2025 16:28

Молодая пара выпрыгнула с третьего этажа, пытаясь спастись от пожара в многоэтажке Челнов

Читайте нас в
Телеграм

Сегодня в доме №6 на Шишкинском бульваре в Набережных Челнах произошел пожар. Очаг возгорания находился в однокомнатной квартире на втором этаже, сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ.

Шестеро жильцов самостоятельно покинули подъезд. Во время пожара пострадали молодые люди: 20-летний парень и 22-летняя девушка. Не дожидаясь приезда пожарных, в панике они выпрыгнули из окна квартиры на третьем этаже.

С огнем, охватившим площадь в 24 квадратных метра, справились 10 сотрудников МЧС. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.

#пожар #Набережные Челны
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Военный комиссар Татарстана: «Весенний призыв пройдет в Год защитника Отечества»

Военный комиссар Татарстана: «Весенний призыв пройдет в Год защитника Отечества»

2 апреля 2025
Материнский капитал: сумма выплаты и на что можно потратить в Татарстане

Материнский капитал: сумма выплаты и на что можно потратить в Татарстане

2 апреля 2025