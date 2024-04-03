За подготовку к диверсии в Уфе задержали троих подростков

Трое подростков, пытавшихся совершить диверсию за деньги, задержаны в Уфе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Башкирии.

«Трое уфимцев вступили в переписку в Telegram с незнакомыми лицами, от которых поступили инструкции поджога объекта связи. За совершение преступления и фиксации своих действий на видео анонимные пользователи мессенджера обещали молодым людям денежное вознаграждение», - говорится в сообщении.

Как уточнили в УФСБ, задержанным по 18 лет, у них изъяли инструменты и вещества, необходимые для совершения преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия».

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что после теракта в Подмосковье подросткам по всей стране начали массово приходить сообщения с предложениями за деньги заминировать крупные объекты инфраструктуры. Сообщения с предложением совершить теракт стали поступать и детям из Татарстана. О том, как обезопасить свою семью, нашему агентству рассказали клинический психолог и детский омбудсмен.