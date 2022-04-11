За побои и угрозы скандально известная челнинка Алтынбаева предстанет перед судом

Скандально известная жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева предстанет перед судом. Уголовное дело в отношении нее поступило в Набережночелнинский городской суд.

Алтынбаевой предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям ­­– угрозы, клевета, порча имущества, побои. В ближайшее время суд назначит дату первого судебного заседания.

Напомним, что Агина Алтынбаева получила широкую известность как в Татарстане, так и за его пределами после того, как она устроила разборки в школе, посадила за руль на трассе маленького сына и отправила жительнице Челнов крышку гроба с фотографией ее сына.