За первый месяц 2025 года на дорогах Казани в ДТП погибли четыре человека

В первый месяц 2025 года на дорогах Казани произошло 87 ДТП. В них погибли четыре человека, еще 111 получили травмы различной степени тяжести. Такую статистику приводит Госавтоинспекция столицы Татарстана.

Накануне «Татар-информ» рассказывал, что на Технической улице самосвал влетел в фуру. Как сообщили в ГАИ Казани, 52-летний водитель, стаж вождения которого 29 лет, ехал по крайней левой полосе, начал перестраиваться в правую, и в этот момент ему стало плохо. Он не смог контролировать скорость самосвала и въехал в припаркованную фуру.

Водитель самосвала получил травмы, с места аварии его увезли в больницу.