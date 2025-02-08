Водителя самосвала зажало в кабине после столкновения с фурой в Казани
ДТП произошло на улице Технической в Казани. Как рассказали «Татар-информу» очевидцы, фура выезжала с территории предприятия, самосвал двигался за ней. В какой-то момент он прибавил скорость, сдал в сторону обочины и влетел в фуру.
Водители мимо проезжавших машин, которые стали свидетелями аварии, поспешили на помощь водителю грузовика. Разбили стекло кабины, пытались его вытащить, но сделать это им не удалось, мужчину зажало.
На место прибыли медики скорой и спасатели, в настоящее время идет спасательная операция – водителя достают из искореженной кабины. Движение на этом участке улицы перекрыто.