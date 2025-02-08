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Происшествия 8 февраля 2025 16:31

Водителя самосвала зажало в кабине после столкновения с фурой в Казани

ДТП произошло на улице Технической в Казани. Как рассказали «Татар-информу» очевидцы, фура выезжала с территории предприятия, самосвал двигался за ней. В какой-то момент он прибавил скорость, сдал в сторону обочины и влетел в фуру.

Фото: Очевидцы

Водители мимо проезжавших машин, которые стали свидетелями аварии, поспешили на помощь водителю грузовика. Разбили стекло кабины, пытались его вытащить, но сделать это им не удалось, мужчину зажало.

Фото: Очевидцы

На место прибыли медики скорой и спасатели, в настоящее время идет спасательная операция – водителя достают из искореженной кабины. Движение на этом участке улицы перекрыто.

Фото: Очевидцы

#дтп с пострадавшим
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