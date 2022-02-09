За первые три недели 2022 года татарстанцы отдали мошенникам почти 100 млн рублей

Всего в прошлом году сотрудники полиции задержали более тысячи подозреваемых в мошенничестве. Однако, несмотря на это, за последние пять лет наблюдается рост числа краж со счетов и мошенничества практически в три раза. А раскрываемость IT-преступлений в Татарстане, как и в целом по стране, не превышает 25%, отметил министр внутренних дел РТ Артем Хохорин на итоговой коллегии.

Только за первые три недели 2022 года ущерб жителей республики от мошенничеств и прочих IT-преступлений составил почти 100 миллионов рублей.

Глава МВД по РТ уделил особое внимание такому способу аферистов, как «родственник попал в беду». Мошенники вербуют специальных людей – курьеров – которые забирают деньги у жертвы и переводят большую их часть на определенный счет – чаще всего за границу.

«Поэтому итог попыток таких преступлений во многом зависит от поведения людей, выбранных в качестве жертвы. И, несмотря на размещение почти 7 тысяч профилактических и предупредительных материалов в прессе и сети Интернет, мы не смогли достучаться до граждан и сбить волну мошенничеств», – поделился Артем Хохорин.

Глава ведомства обратился к руководству «Татмедиа» с просьбой оказать содействие в расширении разъяснительной кампании касательно случаев мошенничества.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по числу расследованных IT-преступлений Татарстан на втором месте по России.