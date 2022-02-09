Хохорин: По числу расследованных IT-преступлений Татарстан на втором месте по России

Главным приоритетом в работе МВД по Татарстану в прошлом году оставались предупреждение и профилактика IT-преступлений. Об этом на итоговой коллегии сообщил министр внутренних дел РТ Артем Хохорин.

При этом, как отметил глава ведомства, по общему числу расследованных дистанционных краж и мошенничеств Татарстан находится на втором месте среди всех субъектов России, а по числу выявленных аферистов – на четвертом.

Была наработана практика расследования групповых преступлений. Например, к уголовной ответственности привлекли группу мошенников, которые привязывали банковские карты своих жертв к своим телефонам, после чего аферисты снимали деньги с помощью мобильных приложений.

Также в суд отправлено уголовное дело ОПГ за мошенничество в отношении двух банков на общую сумму в 9 миллионов рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что раскрываемость убийств в Татарстане достигла почти 98%.