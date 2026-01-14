За первую декаду января на западе Татарстана выпала месячная норма осадков

Январские снегопады, перепады температур и давления – таковы погодные особенности этой зимы в Татарстане. В некоторых районах республики снега выпало уже очень много. Об этом «Татар– информу» сообщил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Обильные садки выпали 3-4 января. С начала января больше всего осадков выпало в западной части республики. В Казани – более 29,5 мм, в Вязовых Зеленодольского района – более 33 мм, в Кайбицком районе – 26 мм, в Арском – 31 мм», – отметил он.

Месячная норма осадков в январе в Казани составляет 45,7 мм, в Вязовых – 36,1 мм. В целом по республике норма осадков в январе – 33,2 мм. Таким образом, на западе региона количество выпавших осадков уже приближается к месячной норме, а в восточной части выпало в 1,5-2 раза меньше снега.

Первая декада января в Казани оказалась немного теплее климатической нормы. Однако вторая декада ожидается холодной из-за сибирского циклона.

