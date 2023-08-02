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За первое полугодие в Татарстане выявлено 10 организаций – «черных кредиторов»
В Татарстане за первое полугодие текущего года выявлено 10 организаций с признаками нелегального кредитора, так называемых «черных кредиторов», и один нелегальный субъект на страховом рынке. Об этом сообщает Нацбанк по РТ.
В банке пояснили схему, по которой работают такие организации. Граждане предоставляют займы под залог недвижимости другим людям по индивидуальным гражданско-правовым договорам. При этом главной целью является не получение прибыли за счет возврата долга с процентами, а подвести заемщика к неисполнению договора. Взыскание долга происходит через наложение ареста на имущество и реализацию залога. Таким образом заемщик рискует потерять жилье или иное ценное имущество, находящееся в залоге.
Нацбанк рекомендует перед обращением в финансовую организацию проверить у компании наличие официального разрешения на предоставление конкретных финансовых услуг. Это можно сделать в разделе «Проверить финансовую организацию» на сайте Банка России.
Информация о компаниях с признаками нелегальной деятельности, выявленных с 2020 года, вносится в предупредительный список Банка России. Сейчас в списке более 10 тыс. компаний. Перечень обновляется ежедневно.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане за второй квартал 2023 года выявлено 36 российских денежных знаков с признаками подделки, большинство из них – банкноты номиналом 5 тысяч рублей.
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