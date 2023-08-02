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Нацбанк по РТ: львиная доля выявленных поддельных купюр в Татарстане – пятитысячные
В Татарстане за второй квартал 2023 года выявлено 36 российских денежных знаков с признаками подделки. Большинство из них (29 штук) – банкноты номиналом 5 тысяч рублей. Такую статистику приводит сегодня Нацбанк по РТ.
Поддельных банкнот номиналами 1000 рублей выявлено шесть штук, 2000 рублей – одна штука. Для сравнения – в первом квартале на территории республики всего было выявлено 40 поддельных купюр.
Кроме того, в этот же период выявлено четыре подделки банкнот иностранных государств, три из них – купюры номиналом 100 долларов. Выявлена одна подделка банкноты номиналом 500 евро.
В Нацбанке рекомендуют в случае сомнений в подлинности купюры сдать ее на экспертизу. Это можно сделать в любом коммерческом банке, где осуществляются операции с наличными деньгами.
Информация о признаках подлинности российских банкнот размещена на официальном сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение» и в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России».
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