За осенние каникулы в лагерях Татарстана отдохнут около 13 тыс. детей

За период осенних каникул с 1 по 7 ноября в детских лагерях Татарстана планируют организовать отдых около 13 тыс. школьников. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«На данный момент организован мониторинг о функционировании детских оздоровительных лагерей в осенний каникулярный период. По предварительным данным, будет организована работа в 281 лагере всех форм отдыха с общим охватом более 13 тыс. человек», – отметил спикер.

Он пояснил, что будут работать загородные стационарные и пришкольные лагеря по таким направлениям, как физкультурно-спортивное, творческое, информационно-технологическое и лингвистическое.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за лето более 156 тыс. юных татарстанцев отдохнули в лагерях, что составило 85% от плана.