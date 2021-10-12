В 2021 году более 156 тыс. детей из Татарстана отдохнули в летних оздоровительных лагерях

За летнюю оздоровительную кампанию 2021 года в лагерях отдохнули более 156 тыс. детей из Татарстана. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов.

«С учетом ограничений по профилактике коронавируса в летний каникулярный период оздоровительной кампании 2021 года организованными формами отдыха было охвачено более 156 тыс. детей, это 85% от запланированного летнего объема», — отметил спикер.

Он добавил, что в республике работало более 1,6 тыс. детских оздоровительных лагерей, в том числе стационарные, палаточные и оздоровительные. Кроме того, порядка 4 тыс. детей из Татарстана отдохнули в семи лагерях на черноморском побережье.