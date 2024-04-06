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За объекты благоустройства в Татарстане проголосовало свыше 205 тыс. человек
В онлайн-голосовании по выбору приоритетных для благоустройства общественных пространств в Татарстане, приняли участие 205 724 человека. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства РТ, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов, доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Видео опубликовано на сайте Раиса РТ.
«В четырех муниципальных районах – Арском, Сабинском, Высокогорском и Алькеевском – уже достигнуты плановые значения. Наименьший процент проголосовавших по-прежнему наблюдается в городе Казани. Всего проголосовало 205 724 человека, что составляет 50% от общего плана», – рассказал министр.
По его словам, динамика за неделю составила 63 553 человека. Глава Минстроя призвал руководителей муниципалитетов усилить работу по информированию граждан о проведении онлайн-голосования.
Напомним, голосование стартовало 15 марта и продлится до 30 апреля. В этом году от Татарстана в нем участвуют 273 общественных пространства во всех 45 муниципалитетах, а также 1,55 тысяч дворов. Сделать свой выбор можно на сайте gorodsreda.tatar.ru или на портале и в приложении «Услуги РТ».
По данным Минстроя РФ, свои голоса за объекты благоустройства отдали 10,4 млн россиян. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
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