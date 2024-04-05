В голосовании за объекты благоустройства приняли участие 10,4 млн россиян

С 15 марта, дня старта Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства в нем приняли участие 10,4 миллиона россиян. Такие данные приводит Минстрой РФ.

Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В этом году на обсуждение вынесено 5,4 тыс. объектов из 1,5 тыс. муниципальных образований. В этом году от Татарстана во Всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства участвуют 273 общественных пространства во всех 45 муниципальных образованиях, а также 1,55 тыс. дворов.

Жителей Татарстана призывает активнее участвовать в голосовании – чем больше будет отдано голосов, тем больше объектов будут благоустроены в следующем, 2025 году.

Голосование проходит с 15 марта до 30 апреля на сайте gorodsreda.tatar.ru или на портале и в приложении «Услуги РТ». Конкурс стартовал в 2017 году. До 2023 года в республике благоустроили 225 объектов. Общая сумма вложенных средств превысила 23,9 млрд рублей: 7,98 млрд из бюджета России, 13,07 млрд руб. выделила татарстанская казна. В частности, в прошлом году в Татарстане было благоустроено 68 общественных пространств на сумму 2,9 млрд рублей. В 2024 году запланированы работы по обустройству 64 общественных пространств на сумму 2,4 млрд рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за объекты благоустройства в Татарстане проголосовало свыше 150 тыс. человек.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».