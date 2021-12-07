В «Народный контроль» чаще всего обращаются из-за благоустройства и состояния дорог

За ноябрь этого года жители Татарстана направили 11 405 уведомлений по разным вопросам в систему «Народный контроль». Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в РТ.

Количество поступивших заявок по сравнению с октябрем несколько уменьшилось — тогда их было 13 033. При этом с учетом ранее поступивших решена почти половина уведомлений — всего 5585.

Кроме того, по 3296 заявкам запланированы работы, по 731 уведомлению дан мотивированный отказ, еще 1793 обращения находятся в работе у модераторов системы.

По числу заявок традиционно лидируют такие категории, как «Комплексное благоустройство территории» и «Содержание и ремонт муниципальных дорог». По ним поступило 3659 и 1662 уведомления соответственно.

На «Организацию дорожного движения» пришлось 852 обращения, на «Организацию наружного освещения» — 796 уведомлений, а на «Ошибки в названиях и надписях» — 689.

Среди решенных за последнее время вопросов — ремонт лестничного схода у станции метро «Кремлевская» в Казани и установка автобусного павильона на остановке «Проспект Абсалямова» в Набережных Челнах.

Впрочем, некоторые проблемы долго остаются неразрешенными, а сроки исполнения уведомлений нарушаются. В Советском районе Казани, в частности, это ремонт и строительство дорог на территории жилых массивов, обустройство контейнерных площадок, неудовлетворительное или даже аварийное состояние детских площадок. На эти вопросы в ходе совещания обратила внимание омбудсмен РТ Сария Сабурская.