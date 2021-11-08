За октябрь жители Татарстана обратились в «Народный контроль» 13 тыс. раз

За октябрь этого года жители Татарстана направили 13 033 уведомления по разным вопросам в систему «Народный контроль». Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в РТ.

Традиционно по числу заявок лидировало «Комплексное благоустройство территории» — в этой категории поступило почти каждое третье обращение (4455 уведомлений). Второй по популярности категорией оказалось «Содержание и ремонт муниципальных дорог» с 2144 уведомлениями.

На третьем месте — «Организация наружного освещения» с 771 обращением. А «Ошибки в названиях и надписях» разместились на четвертой позиции с 715 жалобами на неточности в формулировках.

Почти половина поступивших заявок, всего 6443 обращения, оказалась решена. По 3793 заявкам запланированы работы, а 2199 уведомлений находятся в работе у модераторов системы.

При этом среди решенных жалоб есть и оставленные несколько лет назад. Ответственные лица не раз игнорировали свои обязанности по их исполнению. Добиться положительного решения удалось после личного вмешательства уполномоченного по правам человека РТ, председателя Проектного офиса Центра управления регионом РТ Сарии Сабурской.

В частности, выложен тротуар на улице Сахарова в Казани, о чем местные жители просили с 2013 года. В Лаишевском районе отремонтировано дорожное полотно — жалоба была направлена еще в 2016 году. А в Чистопольском районе приведено в порядок асфальтовое покрытие во дворе дома — просьба поступила в «Народный контроль» в 2017-м.

«Причины переноса сроков работ по уведомлениям со стороны исполнителей и ответственных лиц могут быть совершенно разными. Однако каковы бы ни были причины, это недопустимо», — прокомментировала ситуацию Сария Сабурская. И заверила: «Мы продолжаем мониторинг уведомлений-„старожилов“, чтобы предотвратить некачественную работу ответственных исполнителей».