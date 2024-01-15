За новогодние праздники туристы потратили в Казани 916 млн рублей

За время новогодних праздников туристы потратили в столице Татарстана по картам более 916 млн рублей. При этом 86% — от этой суммы потратили туристы из регионов, 14% — из муниципалитетов республики, рассказала сегодня на деловом понедельнике директор Комитета по развитию туризма исполкома города Дарья Санникова.

«По данным СберАналитики, в структуре экскурсионного потока около 59% приходится на жителей регионов России, 41% приезжал из муниципальных районов Татарстана. Чаще всего приезжали из Москвы, Башкортостана, Ульяновской области, Марий Эл, Чувашии», — добавила докладчик.

Всего же в Казани за период новогодних каникул побывали туристы из 83 регионов России.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что столицу РТ на новогодних праздниках посетили примерно 169 тыс. туристов из других субъектов Федерации.

Президент РФ Владимир Путин прежде отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — уверен он.