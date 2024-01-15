Казань на новогодних праздниках посетили 169 тыс. туристов из России

В новогодние праздники столицу Татарстана посетили примерно 169 тыс. человек. Об этом сегодня на деловом понедельнике рассказала директор Комитета по развитию туризма исполкома города Дарья Санникова.

«Казань традиционно входит в топ-10 популярных направлений для путешествий по России на новогодние праздники уже на протяжении многих лет. Традиционно это горячая пора для всей городской сферы гостеприимства», — отметила она.

Санникова также подчеркнула, что средняя загрузка по данным Ассоциация рестораторов и отельеров Казани и Татарстана в период с 31 декабря по 8 января составила 77%, основной пик бронирований пришелся на период с 3 по 5 января — 90%.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден он.