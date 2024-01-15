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Казань на новогодних праздниках посетили 169 тыс. туристов из России
В новогодние праздники столицу Татарстана посетили примерно 169 тыс. человек. Об этом сегодня на деловом понедельнике рассказала директор Комитета по развитию туризма исполкома города Дарья Санникова.
«Казань традиционно входит в топ-10 популярных направлений для путешествий по России на новогодние праздники уже на протяжении многих лет. Традиционно это горячая пора для всей городской сферы гостеприимства», — отметила она.
Санникова также подчеркнула, что средняя загрузка по данным Ассоциация рестораторов и отельеров Казани и Татарстана в период с 31 декабря по 8 января составила 77%, основной пик бронирований пришелся на период с 3 по 5 января — 90%.
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