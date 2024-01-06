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За новогодние каникулы в лагерях Татарстана отдохнут свыше 6 тыс. детей
За новогодние каникулы в детских лагерях Татарстана отдохнут в общей сложности отдохнут 6050 учащихся. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.
Речь идет о 41 стационарном лагере, в том числе в Крыму, где находятся 4825 детей и подростков, и о 47 пришкольных лагерях, где отдыхают 1225 детей.
«Особое внимание уделяется детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации — их в республике отдохнет 297 человек, а также 79 детей, чьи родители мобилизованы», — заметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
Большое внимание уделяется безопасности детей, но при этом важно, чтобы отдых был полезным, интересным, содержательным, добавил он.
Проводятся спортивные, творческие и образовательные мероприятия, направленные, в частности, на воспитание детей, формирование привычки к здоровому образу жизни и так далее.
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