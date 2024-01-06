Более 156 млн рублей на свои идеи и проекты получила молодежь Татарстана в 2023 году

В 2023 году представители молодежи Татарстана получили более 149 млн рублей федеральных грантовых средств на реализацию своих идей и проектов. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

В частности, свыше 37 млн рублей было привлечено вузами в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования. Кроме того, 7 млн рублей оказалось выиграно в рамках Республиканского конкурса грантов для физических лиц на реализацию социально значимых проектов для детей и молодежи, который Минмолодежи РТ проводит ежегодно.

«Республика Татарстан сегодня занимает лидирующие позиции в самых популярных направлениях поддержки проектов. Эти проекты имеют непосредственное влияние на нашу молодежь и развитие молодежной политики. Отмечу, что с каждым годом в грантовых конкурсах принимает участие не только молодежь крупных городов республики, но и активно заявляют свои идеи молодые люди из районов», — прокомментировал ситуацию министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Молодые представители Татарстана активно проявили себя на таких конкурсах, как «Росмолодежь.Гранты», Фонд президентских грантов, «Большая перемена», «Регион добрых дел», «Гранты первых» и «Твой ход». Их условия соответствуют целям национального проекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Так, в рамках конкурса «Росмолодежь.Гранты» Кристина Мингалеева выиграла 900 тыс. рублей на реализацию проекта «Олимпушка», а Сергей Симшаг с проектом «Инклюзивная среда» получил 930 тыс. рублей. В свою очередь в рамках всероссийского конкурса «Твой ход» студент КНИТУ-КХТИ Альфис Сабиров, студентка Университета Иннополис Лиана Марданова и студент Казанского федерального университета Виктор Воропаев выиграли по 1 млн рублей, а также получили поездки в рамках программы «Больше, чем путешествие».

По оценке Минмолодежи, в 2023 году начали набирать популярность проекты, направленные на укрепление семейных ценностей. В частности, Анна Парамонова получила 99 тыс. рублей на реализацию проекта «Семейные вечера настольных игр», а Сириня Габдулберова выиграла 298 тыс. рублей с проектом «Фестиваль-конкурс красоты и таланта „Леди мама — 2024“».

Кроме того, в рамках грантового конкурса от Минмолодежи РТ для физических лиц Карина Аблиева получила 250 тыс. рублей, Алина Яруллина — 200 тыс. рублей и так далее. Наступивший 2024-й указом главы государства объявлен в России Годом семьи.

Помимо прочего, Республика Татарстан заняла пятое место по привлеченным средствам в рамках конкурса «Росмолодежь.Гранты».

Для сопровождения и помощи на всех этапах реализации проектов при Минмолодежи РТ создана АНО «Татарстан — территория возможностей». Специалисты помогают молодым людям правильно оформить грант, сформировать дорожную карту и в дальнейшем оказывают им содействие.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.