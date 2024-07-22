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В Татарстане введено штормовое предупреждение из-за очень сильного дождя
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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
В первой половине дня 22 июля в Татарстане действует штормовое предупреждение об очень сильном дожде и ливне. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Отмечается, что в течение 12 часов на республику обрушатся осадки в количестве 50 мм, а также сильный ливень — не менее 30 мм за час.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в понедельник в республике прогнозируются туман, сильный ветер и от 19 градусов тепла.
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