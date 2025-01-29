За ночь силы ПВО сбили 104 беспилотника над регионами России

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь смогли уничтожить 104 украинских беспилотника в девяти российских регионах. Об этом сегодня сообщило Министерство обороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата: 47 – над территорией Курской области, 27 – над территорией Брянской области, 11 – над территорией Смоленской области, семь – над территорией Тверской области, четыре – над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Также по три беспилотника были уничтожены над Нижегородской и Калужской областями и по одному – над Ростовской и Ленинградской областями.

Сегодня в Татарстане была вновь объявлена опасность атаки беспилотниками. Первое уведомление о возможной атаке в республике поступило сегодня в 00:34. Повторная опасность атаки БПЛА на территории республики была объявлена в 03:30. В 08:18 МЧС объявило об отбое опасности атаки беспилотниками в Татарстане.