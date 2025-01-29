В Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменена на территории Республики Татарстан. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Внимание! Отбой атаки беспилотными воздушными судами», – говорится в сообщении.

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Первое уведомление о возможной атаке в республике поступило сегодня в 00:34. Повторная опасность атаки БПЛА на территории республики была объявлена в 03:30.

Начиная с 00:50 был закрыт аэропорт Казани. Он возобновил работу в 2:35. В Росавиации уточнили, что в это время три самолета, направлявшихся в Казань, приземлились на запасных аэродромах.