Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
За ночь силы ПВО отразили атаки на Белгородскую, Воронежскую и Ростовскую области
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили две ракеты Точка-У», 19 реактивных снарядов Vampire, 5 малоразмерных воздушных шаров и 20 беспилотников над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО две оперативно-тактические ракеты, девятнадцать реактивных снарядов, шестнадцать БПЛА и два малоразмерных воздушных шара были уничтожены над территорией Белгородской области, три БПЛА были уничтожены над территорией Ростовской области, перехвачен один БПЛА и уничтожены три малоразмерных воздушных шара над территорией Воронежской области», – указали в ведомстве.
Губернатор Воронежской области Вячеслав Гусев указал, что в результате атаки ВСУ повреждены четыре дома.
Накануне мы рассказывали, что в районе 11.20 по московскому времени над территорией Татарстана был сбит украинский БПЛА. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией республики дежурными средствами противовоздушной обороны.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»