За ночь силы ПВО отразили атаки на Белгородскую, Воронежскую и Ростовскую области

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили две ракеты Точка-У», 19 реактивных снарядов Vampire, 5 малоразмерных воздушных шаров и 20 беспилотников над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО две оперативно-тактические ракеты, девятнадцать реактивных снарядов, шестнадцать БПЛА и два малоразмерных воздушных шара были уничтожены над территорией Белгородской области, три БПЛА были уничтожены над территорией Ростовской области, перехвачен один БПЛА и уничтожены три малоразмерных воздушных шара над территорией Воронежской области», – указали в ведомстве.

Губернатор Воронежской области Вячеслав Гусев указал, что в результате атаки ВСУ повреждены четыре дома.

Накануне мы рассказывали, что в районе 11.20 по московскому времени над территорией Татарстана был сбит украинский БПЛА. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией республики дежурными средствами противовоздушной обороны.