За ночь над регионами России сбили более 90 БПЛА

За ночь ПВО уничтожила 94 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 31 дрон был сбит над Краснодарским краем, 22 – над Ростовской областью, 10 – над Воронежской областью. Еще по восемь БПЛА сбили над Саратовской областью, акваторией Азовского и Черного морей. Также четыре беспилотника уничтожили над Волгоградской областью и три – над территорией Брянской области.

«Татар-информ» сообщал, что на территории Республики Татарстан с 01:09 до 06:13 действовал режим беспилотной опасности.