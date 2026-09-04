«За ними никто не стоит»: Вайцеховская объяснила заниженные оценки Нелюбовой

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне известная спортивная журналистка Елена Вайцеховская прокомментировала выступление российской фигуристки Камиллы Нелюбовой на турнире серии «челленджер» в Токио.

За короткую программу спортсменка получила 76,08 балла, расположившись на промежуточной третьей строчке.

В своем телеграм-канале Вайцеховская отметила парадоксальную ситуацию: на международной арене судьи оценивают катание Нелюбовой заметно лояльнее и объективнее, чем ее соотечественники на внутренних стартах.

«Нам проще выступать, когда в бригаде нет своего судьи», – написала Вайцеховская и добавила, что особенно актуальна это для танцевальных дуэтов из-за жесткой внутренней конкуренции.

По мнению Вайцеховской, причины такого подхода лежат на поверхности. На российском уровне, где доминируют школы Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко, Нелюбова с ее молодым тренером Дарьей Гуреевой зачастую оказывается лишней в этой иерархии.

«За ними никто не стоит, значит, можно особо не церемониться», — написала эксперт, подчеркнув, что не хочет обидеть судей, но ситуация выглядит именно так.

Вайцеховская заключила, что вдвойне приятно, когда спортсменку по достоинству оценивают именно в Японии — стране с богатейшими традициями и глубоким пониманием фигурного катания.

Напомним, по итогам короткой программы Камилла заняла третье место, уступая японкам Ами Накаи (80,27), Мао Симаде (78.84).