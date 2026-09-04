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На главную ТИ-Спорт 4 сентября 2026 13:26

Трусова превзошла свой олимпийский результат в КП на турнире в Японии

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Трусова превзошла свой олимпийский результат в КП на турнире в Японии
Фото: телеграмм-канал "Лапидарность"

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине (2022) Александра Трусова (Игнатова) удачно стартовала на международном турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио.

В короткой программе российская фигуристка, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, набрала 74,92 балла — это на 0,32 балла выше ее олимпийского результата в КП (74,60). Для 22-летней спортсменки этот прокат стал первым на международной арене за последние 4,5 года.

Трусова чисто выполнила все заявленные элементы: двойной аксель, тройной риттбергер и каскад из тройных лутца и тулупа.

Однако по итогам короткой программы она заняла четвертое место, уступая японке Ами Накаи (80,27), Мао Симаде (78.84), и россиянке Камилле Нелюбовой (76,08).

#фигурное катание
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