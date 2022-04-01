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Происшествия
1 апреля 2022  12:14
Полина Шевчук

За незаконно закрытые исполнительные дела будут судить пристава из Елабуги

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В Елабужский городской суд передано дело в отношении 31-летней судебного пристава-исполнителя. Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщил помощник руководителя СУ СК России по РТ Алексей Матренин.

Как полагает следствие, в середине декабря 2020 года пристав закрыла несколько исполнительных производств без фактического наказания. Сделала она это для того, чтобы избежать дисциплинарного наказания и снизить нагрузку.

Причастность к преступлению женщина не признала.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на пристава из Елабуги возбудили дело за незаконно закрытые исполнительные дела.

#судебные приставы #следком рт
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