На пристава из Елабуги возбудили дело за незаконно закрытые исполнительные дела

Как было установлено следствием, в середине декабря прошлого года 31-летняя судебный пристав Елабужского районного отдела судебных приставов незаконно прекратила несколько исполнительные производств без фактического отбывания наказания. Сделала она это для того, чтобы снизить нагрузку и избежать дисциплинарного наказания.

На пристава возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.