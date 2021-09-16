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Ру Тат
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16 сентября 2021  21:25
Полина Шевчук

На пристава из Елабуги возбудили дело за незаконно закрытые исполнительные дела

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Как было установлено следствием, в середине декабря прошлого года 31-летняя судебный пристав Елабужского районного отдела судебных приставов незаконно прекратила несколько исполнительные производств без фактического отбывания наказания. Сделала она это для того, чтобы снизить нагрузку и избежать дисциплинарного наказания.

На пристава возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог». 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

#судебный пристав-исполнитель #злоупотребление должностными полномочиями
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