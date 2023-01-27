За неполный месяц Татарстан ввел 12% жилья от годового плана

В Татарстане введено 379 тыс. кв. метров жилья, или 12% от объема, запланированного на 2023 год. Об этом заявил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин на совещании с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Так, по его словам, сдано 16 многоквартирных домов по линии коммерческого строительства. Общая площадь зданий составляет 79 тыс. кв. метров. Еще 15 введенных домов на 44 тыс. кв. метров относятся к программе соципотеки. Самая большая площадь введенного жилья — 256 тыс. кв. метров — традиционно относится к индивидуальному жилищному строительству. Здесь выполнено уже 17% от годового плана.

Министр напомнил, что в республике продолжается реализация четырех программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. В 2023 году новое жилье должны получить 600 детей-сирот, 78 молодых и 33 многодетные семьи с пятью и более детьми, шесть вынужденных переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев.

Помимо этого, Татарстан планирует до конца года завершить работу по программе расселения аварийного жилья. В работе находятся 102 помещения в 10 районах республики, площадь которых достигает почти 4 тыс. кв. метров. Лимит финансирования программы составит 77 млн 827 тыс. рублей.

Также Айзатуллин рассказал о работе, развернутой в Татарстане, по линии национальных проектов.

Напомним, что на встрече с Президентом России Владимиром Путиным Рустам Минниханов пообещал в ближайшие два года закрыть в РТ очередь на жилье по сиротам и многодетным семьям.