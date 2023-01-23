Минниханов пообещал за два года закрыть в РТ очередь на жилье по сиротам и многодетным

В Татарстане продолжается реализация программ по обеспечению жильем отдельных категорий населения. Так, ежегодно многодетные семьи и по 600 детей-сирот получают новое комфортное жилье. Очередь по ним небольшая, и в ближайшие два года будет закрыта полностью, рассказал Президент РТ Рустам Минниханов, отвечая на вопрос Президента России Владимира Путина.

«Очередь, я думаю, уже небольшая, где-то два года — и мы ее закроем», — заметил он.

Минниханов добавил, что в Татарстане продолжает действовать программа переселения граждан — к настоящему моменту новое жилье практически получил 841 человек.

«Молодые семьи, программа жилищных сертификатов. Они очень востребованы, мы их держим на контроле», — заключил Президент Татарстана.