За неделю заболеваемость коронавирусом в Татарстане выросла на треть

В Татарстане сейчас идет сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ умеренной интенсивности. Об этом «Татар-информу» рассказали в Управлении Роспотребнадзора по республике.

В РТ за последнюю неделю зарегистрировали 22 929 случаев ОРВИ и 992 случая гриппа. Заболеваемость составила 63,9 на 10 тысяч случаев, в сравнении с 49-й неделей 2022 года заболеваемость ниже на 11,3%.

«Отмечается сезонный подъем заболеваемости и коронавирусом, рост за неделю на 33% (зарегистрировано 1444 случая), по сравнению с аналогичной неделей 2022 года, нынешний показатель ниже в 7 раз», – объяснили в ведомстве.

Закрытых школ и детских садов в Татарстане нет. Всего за неделю заболели 11 082 ребенка – это 46,3% в общей структуре.

Из штаммов гриппа сейчас больше всего распространен вирус гриппа А (H3N2), это так называемый гонконгский грипп. Таких случаев зарегистрировано 357, или 63,9% от типированных вирусов гриппа.

«Татар-информ» подробно рассказал, сколько может длиться кашель после ОРВИ в норме, существует ли универсальное средство от кашля и как сиропы и таблетки могут только ухудшить состояние больного.