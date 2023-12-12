«Кашель после ОРВИ или гриппа может длиться до месяца»: пульмонолог о том, как лечиться

За последнюю неделю в Татарстане зарегистрировали 22 929 случаев ОРВИ и 992 случая гриппа

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За неделю почти 24 тысячи жителей РТ заболели ОРВИ и гриппом

За последнюю неделю в Татарстане зарегистрировали 22 929 случаев ОРВИ и 992 случая гриппа, рассказали «Татар-информу» в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану. Нынешнюю ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в санитарном ведомстве называют подъемом умеренной интенсивности.

«Заболеваемость составляет 63,9 на 10 тысяч случаев, в сравнении таким же периодом прошлого года заболеваемость ниже на 11,3%», – заметили в Роспотребнадзоре РТ.

Из всех заболевших чуть меньше половины, или 46,3%, – это дети. За неделю ОРВИ и грипп подтвердили у 11 082 ребят. Закрытых школ и классов из-за большого числа заболевших учеников в республики нет.

В Роспотребнадзоре РТ добавили, что заболеваемость коронавирусом тоже ожидаемо растет, за неделю количество заболевших выросло на треть – зарегистрировали 1444 случая, в сравнении с аналогичной неделей прошлого года этот показатель ниже в семь раз.

В социальных сетях активно обсуждают тему того, что в республике якобы распространяется новая инфекция, которая вызывает довольно длительный кашель.

Татьяна Неешпапа: «Пациенты с длительным кашлем – это одни из основных пациентов врача-пульмонолога» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В осенне-зимний период я слышу из года в год, как в народе говорят: ”Это такой вирус”, а дальше идет перечисление каких-то симптомов: с температурой, кашлем и так далее», – отметила врач-пульмонолог, член Российского респираторного общества Татьяна Неешпапа.

Пульмонолог отметила, что подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом, коронавирусом всегда начинается в холодное время года, разновидностей вирусов очень много.

«Пациенты с длительным кашлем – это одни из основных пациентов врача-пульмонолога. Помимо того, что мы имеем дело с пациентами с хроническими заболеваниями – с астмой, хронической обструктивной болезнью легких, но и очень много пациентов приходят с жалобами на кашель. Приходят они не только на прием к врачу-пульмонологу, но и к врачу общей практики, педиатру, терапевту», – подчеркнула доктор.

Подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом, коронавирусом всегда начинается в холодное время года, разновидностей вирусов очень много Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кашель может длиться месяц, и это норма

После перенесенной острой респираторной вирусной инфекции, по словам врача-пульмонолога, кашель может сохраняться от двух до четырех недель.

«И это абсолютно нормально. Мы называем это “постинфекционный кашель”, или, как говорят пациенты, “остаточный кашель”», – объяснила врач-пульмонолог, член Российского респираторного общества Татьяна Неешпапа.

Главный критерий нормальности ситуации – кашель со временем должен становиться легче, реже и мягче.

Если кашель не проходит в период от 4 до 8 недель, врачи называют его хроническим. Это не значит, что сформировалось уже какое-то хроническое заболевание, но такое течение болезни должно послужить сигналом для обращения к врачу-пульмонологу.

Если кашель не проходит в период от 4 до 8 недель, врачи называют его хроническим. Это повод обратиться к врачу-пульмонологу Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Важен не кашель, а причина, по которой он появился»

Пульмонолог подчеркнула, что важен не сам кашель, а причина, по которой он появился. Необходимо выяснить, из-за чего человек кашляет – вызван кашель вирусом, бактерией или это вообще другая болезнь.

«Я всегда говорю, что кашель – это наш друг, а не враг. Причин кашля может быть много. Он не всегда равен заболеванию нижних дыхательных путей», – подчеркнула доктор.

В Роспотребнадзоре РТ рассказали, что из гриппа сейчас наиболее распространен гриппа А (H3N2), или гонконгский грипп. Такого вида болезни зарегистрировано 357 случаев, или 63,9% от всех исследованных вирусов гриппа.

Еще одно заболевание, которое в этом году особенно себя проявило, – это коклюш.

По словам пульмонолога, действительно, рост заболеваемости коклюшем есть – таких пациентов сейчас довольно много. Причем болеют как дети, так и взрослые, в основном непривитые. Поэтому если кашель долго не проходит, стоит исключить и коклюш.

«У нас есть отдельные атипичные инфекции, но это не значит что-то страшное. Есть возбудители микоплазма пневмония, хламидия пневмония, которые также вызывают респираторные заболевания в достаточно непонятной, стертой форме. Если мы говорим об атипичной пневмонии микоплазменной, она может давать вспышки в организованных коллективах – садиках, школах. При этом заболевании кашель может протекать достаточно длительно и непонятно», – рассказала врач.

Кашель может возникнуть и из-за проблем с лор-органами, и даже из-за гастроэзофагеального рефлюкса.

Повторный подъем температуры или долго не спадающая высокая температура – тревожные звоночки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тревожные звоночки при кашле

Пульмонолог назвала тревожные звоночки – симптомы, связанные с кашлем, после появления которых человек должен обязательно побывать у врача:

усиление кашля после улучшения состояния;

изменение характера кашля;

изменение голоса;

повторный подъем температуры;

одышка;

свистящее дыхание;

хрипы, которые слышны на расстоянии;

удушье;

долго не спадающая высокая температура;

потеря веса;

кровохарканье.

«У нас существует мнение, что обязательно надо перевести из сухого кашля во влажный. Как будто он лучше, доброкачественнее. Но этого делать не надо – это не как кран открыть», – заметила врач.

«Лечить кашель, не зная его причину, как у нас любят – “надо же хоть что-то делать, надо что-то попить”, это совершенно неправильно» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Универсальное средство от кашля есть»

Пульмонолог рассказала, что существует универсальное средство, которое улучшит состояние при кашле, и это не какой-то сироп или таблетка, это – обычная вода. Пациент должен пить достаточное количество воды.

При этом важно соблюдать все назначения врача, который установил причину появления кашля, провел анализы, отправил пациента при необходимости на снимки. Заниматься самолечением опасно и строго запрещено.

«Лечить кашель, не зная его причину, как у нас любят – “надо же хоть что-то делать, надо что-то попить”, это совершенно неправильно, необоснованно, нерационально, потому что причины кашля могут быть совершенно в другом. И вы можете хоть залиться препаратами, сиропами от кашля, делать бессмысленные ингаляции, но так как причина в другом, кашель проходить не будет. Мы искусственно этими препаратами от кашля даже можем увеличить период кашля, потому что выделяется мокрота, ее становится больше. А организм должен ее выводить и делает это с помощью кашля», – отметила доктор.

В квартире, где есть человек с кашлем, лучше сохранять влажность в 50-60% и поддерживать температуру воздуха в 19-22 градуса. По словам врача, если воздух будет прохладным и увлажненным, слизь, которая образуется в дыхательных путях, не будет пересыхать и не станет густой, а значит, усиления кашля не будет.