За неделю в Татарстане вновь подорожало дизтопливо

В Татарстане уже вторую неделю подряд растут цены на дизельное топливо. В то же время стоимость бензина различных марок в основном осталась без изменений. Об этом следует из статистики Татарстанстата за период с 24 по 31 октября.

Так, за это время дизельное топливо подорожало на 0,25%, или 13 копеек, достигнув отметки 52,94 рубля за литр. Неделей ранее повышение было менее значительным — 0,03%, или 1 копейка.

Согласно статистике, цены на бензин в республике не меняются вот уже третью неделю. АИ-92, АИ-98 и выше оцениваются в 45,94 и 60,76 рубля соответственно. В то же время в республике снизилась стоимость 1 литра бензина марки АИ-95. Она составляет 49,39 рубля и снизилась, по подсчетам специалистов, на 0,03%.

Ранее Татарстанстат опубликовал статистику стоимости продовольственных товаров за прошедшую неделю. Так, оказалось, что с 24 по 31 октября в РТ выросли цены на бананы, помидоры и куриные яйца.