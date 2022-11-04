В Татарстане выросли цены на бананы, помидоры и куриные яйца

В период с 24 по 31 октября в Татарстане подорожали некоторые виды продовольственных товаров, следует из данных Татарстанстата. В частности, средняя цена на помидоры выросла на 6,8% до 90,4 рубля. Бананы подорожали на 1,47% и стоят 82,67 рублей.

Подорожали также куриный яйца – стоимость десятка выросла на 1,27% до 68,5 рублей. Рост цен на огурцы составил 1,2%, увеличившись до 86,26 рублей.

Незначительно подорожали также другие товары – такие, как говядина, сосиски, сардельки, сметана, творог, детское питание и другие. Зато так называемый «борщевой набор» подешевел – снизились цены на капусту, картофель, лук, свеклу и морковь.