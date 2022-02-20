За неделю в Татарстане сильнее всего подорожали колбаса, огурцы и сахар

В Татарстане за неделю с 4 по 11 февраля 2022 года подорожал ряд продуктов, включая колбасу, огурцы и сахар. Об этом сообщает Татарстанстат.

Сильнее всего, на 1,84%, выросла в цене колбаса полукопченая — с 452,73 до 461,05 рубля за килограмм.

На втором месте среди самых подорожавших продуктов — огурцы, которые поднялись в цене на 1,62% (с 175, 62 до 178,47 рубля за килограмм). На третьем — сахарный песок, ставший дороже на 1,49% (с 54,31 до 55,12 рубля).

Кроме того, поднялись цены на муку (на 1,44%), сметану (на 1,33%), творог (на 1,31%), молоко цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности (на 1,22%) и помидоры (на 1,07%).

Вместе с тем за неделю подешевели такие продукты, как картофель, яблоки, макароны, соль, крупы, хлеб, сосиски, куры и консервы для детского питания.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что продукты питания в январе 2022 года в Татарстане подорожали на 11,5%.