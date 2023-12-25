За неделю в Татарстане поймали 153 пьяных водителя

За минувшую неделю автоинспекторы Татарстана задержали 153 водителя с признаками опьянения, 12 из них повторно сели нетрезвыми за руль. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

В ведомстве напомнили: за управление транспортом в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении – лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани пьяный водитель поехал за добавкой, но по пути наехал на припаркованную BMW. Нетрезвый водитель пояснил, что спиртное употребил дома, после чего поехал за добавкой в магазин. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.