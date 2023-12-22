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Новости Татарстана и Казани
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В Казани пьяный водитель поехал за добавкой, но по пути наехал на припаркованную BMW
Авария произошла накануне в районе трех часов дня на улице Портовая.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, пьяный 49-летний водитель Infiniti не выбрал безопасную скорость и наехал на припаркованный автомобиль BMW. В результате ДТП никто не пострадал.
Нетрезвый водитель пояснил, что спиртное употребил дома, после чего поехал за добавкой в магазин. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.
В отношении мужчины составлены административные протоколы, ему грозит штраф и лишение права управления от полутора до двух лет. В свою очередь Infiniti изъяли и отправили на спецстоянку.
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