За неделю в Татарстане подорожали курятина, черный чай и яйца

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За период с 14 по 21 августа в Татарстане выросли цены на курятину, черный чай, куриные яйца и другие продукты. Это следует из данных Татарстанстата.

Сильнее всего подорожали консервы мясные для детского питания — на 1,86%, или на 18,76 рубля (на 14 августа килограмм таких консервов стоил 1000 рублей и 3 копейки).

Кроме того, на 1,71% подорожали куры, за исключением куриных окорочков (с 189,6 до 192,97 рубля за килограмм) и чай черный байховый (с 916,3 до 931,74 рубля за килограмм). На 1,29% увеличилась в цене вермишель (с 67,41 до 68,26 рубля за килограмм).

Помимо этого, достаточно ощутимо подорожали яйца куриные (их десяток увеличился в цене на 0,99%, или на 66 копеек с 65,08 рубля). Сахар-песок вырос в цене на 0,91%, или на 60 копеек с 69,6 рубля. Подорожали также гречка-ядрица и свинина.

Вместе с тем некоторые продукты упали в цене, особенно овощи. Сильно подешевели помидоры: на 9,44%, с 92,10 до 82,97 рубля за килограмм. При этом стоимость килограмма огурцов уменьшилась всего на 4,17%, с 76,14 до 72,93 рубля.

Белокочанная капуста стала дешевле на 8,87% (ее цена упала с 49,11 до 44,79 рубля за килограмм), картофель снизился в цене на 8,36% (килограмм подешевел с 34,89 до 31,98 рубля).

Морковь с 14 по 21 августа стала дешевле на 7,48%, с 53,81 до 49,75 рубля за килограмм, а свекла — на 5,84% с 37,96 до 35,84 рубля. Лук упал в цене на 7,23% с 45 до 41,7 рубля за килограмм.