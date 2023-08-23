Минпромторг счел нормальной ситуацию с ценами на социально значимые товары

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В России ситуация с ценами на большинство социально значимых товаров является нормальной, так называемый «борщевой набор» начал дешеветь. Об этом заявил журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, передает ТАСС.

Чиновник сослался на данные регионов от 14 августа, комментируя итоги совещания, посвященного анализу цен на продовольствие в стране.

«Новый урожай плодоовощной группы хороший, поэтому цена на традиционно подорожавший в июле „борщевой набор“ уже в начале августа начала снижаться», — заверил замминистра.

Евтухов уточнил, что уже вторую неделю дешевеют капуста, морковь и лук, а быстрее всего снижается цена на такой компонент «борщевого набора», как картофель.

Замглавы Минпромторга также упомянул сильно дешевеющие социально значимые товары. Уменьшилась стоимость муки, снизились цены на молочные продукты. Заметнее всего, как и две недели назад, падают цены на гречку и подсолнечное масло.