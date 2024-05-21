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За неделю в Татарстане подешевели яйца, огурцы и помидоры
За неделю с 6 по 12 мая в Татарстане на 11 рублей подешевел килограмм помидоров и более чем на 8 рублей — огурцов. Данные привел Татарстанстат.
Так, стоимость помидоров опустилась с 230,17 рубля до 219,11 рубля, а огурцов — со 132,87 до 124,33 рубля.
Однако часть овощей за этот период, напротив, выросла в цене. Так, белокочанная капуста подорожала на 4,6%, до 38,92 рубля, репчатый лук — на 5,63%, до 37,17 рубля, свекла — на 5,32%, до 60,23 рубля, морковь — на 7,04%, до 48,42 рубля.
Среди мясных продуктов вновь подорожала баранина — на 1,15%, до 708,1 рубля за килограмм. Рост более 1% также показали вареная и копченая колбасы, неразделанная мороженая рыба. Дешевле в этой категории стали стоить только сосиски и сардельки.
Стоимость яиц с 6 по 12 мая снизилась на 1,03%, до 118,4 рубля.
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