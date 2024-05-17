В Татарстане подорожала баранина и подешевели огурцы и помидоры

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За вторую неделю мая в Татарстане подешевели огурцы и помидоры. Стоимость первых снизилась на 6,64%, или почти 10 рублей за килограмм, вторых — на 2,42%, или более чем на 5 рублей. Статистикой поделился Татарстанстат.

На 6 мая 2024 года цена килограмма свежих огурцов составляла 132,87 рубля, помидоров — 230,17.

Помимо этого, на 1,75% подешевел картофель — до 26,06 рубля, на 1,46%, до 1010,59 рубля — мясные консервы для детского питания. В пределах 1% изменилась стоимость вермишели, гречневой крупы, пшена, пшеничной муки, сахара, яиц, овощных консервов для детского питания, сметаны, молока, подсолнечного масла и сосисок, сарделек.

Ряд продуктов, наоборот, вырос в цене. Так, на 4,24% подорожала свекла, на 1,81% — поваренная соль, на 1,01% — маргарин, на 1,2% — сливочное масло. Также на 2,24% увеличилась цена баранины (кроме бескостной) — до 699,29 рубля.