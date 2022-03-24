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Общество
24 марта 2022  19:53
Наталья Рыбакова

За неделю в Татарстане число вакансий снизилось, а количество резюме выросло

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За неделю на рынке труда Татарстана число вакансий снизилось на 19% на фоне роста количества резюме на 9%. Об этом сообщает сегодня пресс-служба сервиса HeadHunter.

«Анализ ситуации на рынке труда с момента начала геополитического обострения показывает, что часть компаний вошла в режим ожидания, начав приостанавливать наем новых сотрудников. Число активных вакансий постепенно снижается, а число активных резюме, наоборот, растет. В Татарстане динамика вакансий за неделю с 14 по 20 марта показывает снижение на 19% по сравнению с аналогичной неделей февраля», — отмечают аналитики сервиса.

Число вакансий наиболее заметно снизилось в «Страховании», «Маркетинге, рекламе, PR», «Высшем менеджменте», «Управлении персоналом», а также в профессиональной сфере «Банки, инвестиции, лизинг». При этом менее заметно сократился спрос на специалистов из сфер «Юриспруденция» и «Консультирование». Рост числа вакансий наблюдается в профессиональной области «Медицина, фармацевтика».

На общем фоне снижения числа вакансий отмечается активность соискателей. В Татарстане прирост числа резюме составил 9%. Наибольшую активность продемонстрировали представители IT-сферы, профессиональных областей «Инсталляция, сервис», «Административный персонал» и «Маркетинг, реклама, PR».

Эксперты предполагают, что за ростом числа резюме могут стоять первые небольшие сокращения либо предчувствие или страх нестабильности, которые толкают соискателей на поиск нового места работы.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановке своей деятельности на территории страны уже объявили многие крупные компании.

#безработица #HeadHunter
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