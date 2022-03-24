За неделю в Татарстане число вакансий снизилось, а количество резюме выросло

За неделю на рынке труда Татарстана число вакансий снизилось на 19% на фоне роста количества резюме на 9%. Об этом сообщает сегодня пресс-служба сервиса HeadHunter.

«Анализ ситуации на рынке труда с момента начала геополитического обострения показывает, что часть компаний вошла в режим ожидания, начав приостанавливать наем новых сотрудников. Число активных вакансий постепенно снижается, а число активных резюме, наоборот, растет. В Татарстане динамика вакансий за неделю с 14 по 20 марта показывает снижение на 19% по сравнению с аналогичной неделей февраля», — отмечают аналитики сервиса.

Число вакансий наиболее заметно снизилось в «Страховании», «Маркетинге, рекламе, PR», «Высшем менеджменте», «Управлении персоналом», а также в профессиональной сфере «Банки, инвестиции, лизинг». При этом менее заметно сократился спрос на специалистов из сфер «Юриспруденция» и «Консультирование». Рост числа вакансий наблюдается в профессиональной области «Медицина, фармацевтика».

На общем фоне снижения числа вакансий отмечается активность соискателей. В Татарстане прирост числа резюме составил 9%. Наибольшую активность продемонстрировали представители IT-сферы, профессиональных областей «Инсталляция, сервис», «Административный персонал» и «Маркетинг, реклама, PR».

Эксперты предполагают, что за ростом числа резюме могут стоять первые небольшие сокращения либо предчувствие или страх нестабильности, которые толкают соискателей на поиск нового места работы.

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