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За неделю в Татарстане автоинспекторы остановили 81 мотоциклиста без прав
В Татарстане подвели итоги профилактического мероприятия «Мотоцикл», которое стартовало в республике семь дней назад, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что с начала этого года в республике зарегистрировали более 150 аварий с мотоциклами, в которых 9 человек погибли и 161 человек получил травму.
Для профилактики аварий с участием мотоциклов в городах и районах республики прошли специальные рейды.
В результате сотрудники Госавтоинспекции задержали 16 пьяных мотоциклистов, 81 мотоциклиста без соответствующей категории и 37 фактов управления мотоциклами несовершеннолетними.
Госавтоинспекция напоминает, что мотоцикл – источник повышенной опасности. Водители и пассажиры мототехники – наиболее уязвимые участники дорожного движения.
В отличие от водителей авто, мотоциклисты могут получить серьезные травмы даже в случае незначительного ДТП, поэтому мотоциклистам и скутеристам необходимо особенно внимательно относиться к правилам дорожного движения и не допускать нарушений.
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