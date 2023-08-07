В Татарстане автоинспекторы проводят рейд по мотоциклистам-нарушителям

С сегодняшнего дня в Татарстане стартовало профилактическое мероприятие «Мотоцикл», нацеленное на стабилизацию орожно-транспортной обстановки и проведение профилактической работы с водителями мототранспорта, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

В Госавтоинспекции напомнили, что 6 августа в Аксубаевском районе водитель мопеда на большой скорости не справился с управлением и врезался в забор. В результате с тяжелыми травмами он был госпитализирован.

В Нурлатском районе водитель мотоцикла ИЖ также на большой скорости вылетел с мотоцикла на дорогу. В результате также с тяжелыми травмами его госпитализировали.

В обоих случаях водители двигались без мотошлемов и были лишены права управления транспортными средствами.

Госавтоинспекция напоминает, что водители и пассажиры мотоциклов являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения.

В отличие от автовладельцев, мотоциклисты могут получить серьезные травмы даже из-за небольшой аварии.

Достаточно падения на скорости 10-20 км/ч, чтобы пострадать, а в случае отсутствия защитного мотошлема – получить черепно-мозговую травму.

Поэтому мотоциклистам и скутеристам необходимо особенно внимательно относиться к правилам дорожного движения.

Автомобилистам же, в свою очередь, следует быть внимательными, регулярно смотреть в зеркала заднего вида и также соблюдать ПДД.