За неделю в Ростовскую область прибыло более 115 тыс. жителей из Донбасса

С 18 февраля 115,5 тыс. переселенцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР пересекли границу с Ростовской областью, заявил губернатор Василий Голубев.

«Мы начали отсчет беженцев, которые пересекают границу, с 18 февраля. За этот период времени границу пересекли 115 тыс. человек», – цитирует главу региона РИА Новости.

По словам Голубева, переселенцы остаются в 175 пунктах временного размещения. Всем эвакуированным гражданам Донбасса обеспечивается полная безопасность.

«Мы точно понимаем, что обеспечение безопасности – это одна из наших принципиальных задач», – подчеркнул губернатор.

20 февраля в Ростовскую область после обострения ситуации на юго-востоке Украины прибыли 40 тыс. эвакуированных жителей Донбасса. Позже их начали размещать в других регионах РФ, которые также заявили о намерении принять у себя вынужденных переселенцев. Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Правительству проработать вопрос оказания помощи эвакуированным жителям Донбасса.