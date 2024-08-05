За неделю в общественном транспорте Казани поймали 506 безбилетников

На прошлой неделе порядка 1% пассажиров трамваев и троллейбусов Казани пытались проехать без билета. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метроэлектротранса».

Специалисты контрольно-ревизионного отдела за эти дни проверили 1178 единиц электротранспорта и почти 50 тысяч пассажиров. Из них 506 были безбилетниками.

В пресс-службе предприятия напомнили, что при отказе от оплаты «заяц» может быть высажен на ближайшей остановке. Также контролер имеет право вызвать сотрудников полиции. Чтобы такого не случилось, пассажир должен оплатить проезд сразу при входе в салон транспорта или в течение одной остановки. При использовании проездного важно дождаться появления галочки, подтверждающей оплату, на экране валидатора.

«Все средства от оплаты проезда идут на финансирование общественного транспорта. Благодаря оплаченным поездкам мы можем развивать транспортную инфраструктуру, обновлять подвижной состав и совершенствовать пассажирские сервисы», — сообщили в МУП.